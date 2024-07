Wilfred Genee verliest duizenden euro's en krijgt hart onder de riem gestoken

Het was financieel geen al te beste week voor Wilfred Genee. De presentator van Vandaag Inside Oranje investeert in bitcoins, maar zag de koers afgelopen week kelderen.

Bij Vandaag Inside wordt regelmatig gegrapt over de bitcoininvesteringen van Chris Woerts, maar hij is niet het enige vaste gezicht met bitcoins. Nadat Genee in de uitzending grapt dat Woerts er 'slecht uitziet' nadat de waarde in een week tijd met tien procent daalde, vertelt Genee dat hij zelf ook bitcoins heeft.

Johan Derksen vroeg Genee in de uitzending van vrijdag of hij ook bitcoins heeft. "Eén heb ik er. Hahaha. Nou, anderhalf, twee. Zoiets, inderdaad." Een bitcoin was vrijdag zo’n 53.000 euro waard, dus als Genee er twee heeft, bezit hij ruim een ton aan deze valuta. Het waardeverlies was in dat geval dus zo’n 10.000 euro. Zondag steeg de koers weer wat, naar ruim 55.000 euro, waarna Woerts Genee via X een hart onder de riem stak. "Het gaat alleen nog maar omhoog", schreef Woerts.

Een maand geleden waren twee bitcoins echter nog zo’n 130.000 euro waard. Genee leek zich evenwel geen grote zorgen te maken om de dalende koers. Gezien zijn jaarsalaris van naar verluidt 1,2 tot 1,4 miljoen euro is het voor de presentator geen zorgwekkend verlies.

Derksen zei geen bitcoins te hebben, omdat hij niet thuis is op zijn computer. "Het is heel simpel", legde Genee uit. "Je koopt het voor een bepaald bedrag en dan gaat het omhoog of omlaag." Derksen reageerde: "Ik ben doorlopend dingen kwijt op mijn computer, omdat ik op verkeerde knopjes druk en dan kan je hele kapitaal weg zijn."

