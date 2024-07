Woede na Ajax-vertrek: ‘Ik heb de directie laten weten dat ik het daar niet mee eens ben’

Anton Scheutjens heeft tegenover het Eindhovens Dagblad een boekje opengedaan over zijn vertrek bij Ajax. De keeperstrainer, die afgelopen vier jaar in dienst was bij de Amsterdammers, staat momenteel onder contract bij VVV-Venlo, maar is nog altijd niet te spreken over de manier hoe Ajax met hem om is gegaan.

Scheutjens deed afgelopen seizoen een stapje terug uit de technische staf wegens gezondheidsredenen. “Ik kreeg voortdurend last van hoofdpijn en voelde me niet goed. Samen met mijn vrouw heb ik de beslissing genomen om tijdelijk een eind te maken aan de voor mij ongezonde situatie. Daarna gingen mijn lichamelijke klachten gelukkig snel weg”, vertelt de Brabander.

Ajax had, nog voordat Scheutjens te maken kreeg met gezondheidsklachten, laten weten dat zijn contract verlengd zou worden. “Tot zijn verbazing vernam Scheutjens eind maart dat dat ineens niet mee zou gebeuren. In de overgang van de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat naar Alex Kroes is plots gekozen voor een andere keeperstrainer: Jelle ten Rouwelaar”, valt er te lezen. Opvallend is dat Ten Rouwelaar alweer vertrokken is uit de Johan Cruijff ArenA voor een uitdaging bij Manchester United.

Scheutjens vertrok uiteindelijk met een slecht gevoel uit Amsterdam. “Ik rekende erop dat ik bij Ajax zou blijven, maar uiteindelijk ging de club dus niet met mij verder. Ik heb de directie laten weten dat ik het daar niet mee eens ben, maar ondertussen wilde ik toch graag een baan en benaderde VVV me”, licht hij toe.

Desondanks krijgt de keeperstrainer nog regelmatig bezorgde berichten over zijn gezondheid. Tegenover het ED geeft hij aan dat hij weer kerngezond is. “Mensen vragen of ik ziek ben, omdat dat kort geleden in een mediabericht opdook. Maar ik ben helemaal niet ziek”, verschaft hij duidelijkheid.

