Weghorst wacht bijzondere wedstrijd: ‘Eén van de beste ervaringen in mijn carrière’

Nederland speelt zaterdagavond de kwartfinale van het Europees Kampioenschap tegen Turkije. Voor is dit een bijzonder affiche, aangezien hij zijn tijd bij Besiktas ‘een van de beste ervaringen’ uit zijn carrière vindt.

Enkele uren na de zege van Oranje op Roemenië (0-3) werd duidelijk dat Turkije de volgende tegenstander is op het EK. Een mooie wedstrijd voor Weghorst, zo geeft hij aan. “Besiktas was ongelofelijk, buitengewoon voor mij. Het was één van de beste ervaringen die ik in mijn voetbalcarrière heb gehad”, vertelt hij aan het Turkse Fanatik, geciteerd door Voetbal International.

“De waardering en passie die ik daar zag, was ongelofelijk”, gaat hij verder. “Zoals ik altijd zeg: mensen voelen voetbal echt in hun hart in Turkije. Ik heb alleen maar positieve en dankbare herinneringen aan Besiktas.” Weghorst speelde uiteindelijk slechts een halfjaar in Istanbul. Oorspronkelijk zou hij door Burnley een jaar aan Besiktas worden verhuurd, maar toen Manchester United zich meldde, vertrok de spits daarnaartoe.

Zaterdag zal Weghorst drie spelers met wie hij bij Besiktas samenspeelde tegenkomen. Zo is Mert Günok normaal gesproken eerste keuze onder de lat bij Turkije, terwijl ook Semih Kiliçsoy en Cenk Tosun bekenden zijn van de spits van Oranje.

