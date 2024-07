Zeer pikant weerzien voor Bellingham tijdens Nederland – Engeland

Het is maar de vraag in hoeverre blij is met de aanstelling van Felix Zwayer als scheidsrechter voor de halve finale op het EK tussen Nederland en Engeland. De Engelse sterspeler kreeg het op 4 december 2021 flink aan de stok met de Duitse arbiter tijdens de wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Dortmund. Na afloop uitte Bellingham bovendien enkele beschuldigingen aan het adres van Zwayer.

De Duitse scheidsrechter nam tijdens dat duel enkele dubieuze beslissingen en kreeg daarop flinke kritiek. Bellingham beschuldigde Zwayer na afloop indirect van omkoping en zinspeelde daarbij op het matchfixing-schandaal rond arbiter Robert Hoyzer uit 2005. Zwayer was kroongetuige en werd door de Duitse voetbalbond voor een half jaar geschorst.

"Wat verwacht je dan ook als je de grootste wedstrijd van Duitsland laat leiden door een scheidsrechter die ooit een duel heeft gemanipuleerd?", sprak de middenvelder na afloop van het duel. Deze uitspraak kwam Bellingham op een forse boete van veertigduizend euro te staan. Bovendien heeft de Duitse politie onderzoek gedaan naar deze uitspraken, maar uiteindelijk hebben zij er niets mee gedaan.

Zwayer besloot door alle ophef even afstand te nemen van het scheidsrechterschap om na te denken over zijn toekomst. Uiteindelijk besloot de inmiddels 43-jarige arbiter enkele maanden later om zijn loopbaan als scheidsrechter gewoon te vervolgen. Voor het Nederlands elftal is Zwayer een oude bekende dit EK. Eerder floot de Duitser de achtste finale tussen Roemenië en Nederland op het eindtoernooi. De halve finale tussen Spanje en Frankrijk staat onder leiding van de Sloveen Slavko Vinčić.

