Zeer verrassende keeperswissel in de maak bij Ajax? ‘Het zou zomaar kunnen’

Lentin Goodijk, Ajax-clubwatcher namens Voetbal International, verbaasde zich donderdagavond enigszins over de basisopstelling van de Amsterdammers voor de oefenwedstrijd tegen Al Wasl (2-1). De journalist zag dat plaatsnam onder de lat, en vraagt zich af of dit iets te betekenen heeft met een mogelijke basisplaats voor .

Ajax oefent vrijdagmiddag tegen Olympiakos. Goodijk beschouwt deze wedstrijd als ‘een laatste test’ in aanloop naar het duel tegen FK Vojvodina. “De verwachting was dat gister, tegen Al Wasl, Jong Ajax en de reserves zouden spelen, maar toen stond ineens Ramaj daartussen”, begint de clubwatcher bij VI Rondje Ajax.

“Dan zit je toch te denken: Pasveer was vorige wedstrijd best oké, is belangrijk in de coaching van het elftal, zou hij nou in de basis gaan starten? Of is het, want Steven Berghuis speelde gister natuurlijk ook, om een mix te hebben van verschillende spelers? Ik vind dat lastig in te schatten”, gaat Goodijk verder.

Een keeperswissel is niet onrealistisch. “Het zou kunnen. Als hij vandaag met Pasveer gaat spelen, kan het dat hij aan het begin van het seizoen toch met hem gaat starten. Dat kan natuurlijk echt prima, hij is écht fit voor een man van veertig! Aan de bal is hij ook goed en hij heeft een leidende rol in de selectie”, sluit Goodijk af.

