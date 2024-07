Zorgelijk beeld in het stadion één uur voor Nederland - Engeland: ‘Het gaat hier weer mis’

Het is woensdagavond een uur voor de aftrap van de halve finale van Nederland tegen Engeland ontzettend hard begonnen met regenen in het Signal Iduna Park in Dortmund.

De NOS is zijn voorbeschouwing op het duel om 20.00 uur begonnen met presentator Gert van ’t Hof en analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. “Ik val heel even stil en kijk heel even naar jullie”, start Van ’t Hof de uitzending, waarna de presentator samen met Van der Vaart en Van Hooijdonk lijdzaam kijkt hoe de regen het Signal Iduna Park in Dortmund binnen sijpelt.

“Ik weet niet wat er aan de hand is. Het was hier vandaag een prachtige dag en nu komt het met bakken uit de hemel. En ik zit hier ook niet helemaal droog. Dit is een mooie entourage, maar als je kijkt naar die bak water hier achter mij…”, vervolgt Van ’t Hof.

Het valt nog de bezien welke invloed de hevige regenval zal hebben op de grasmat en de wedstrijd. “Het is niet de eerste keer dit toernooi dat het hier misgaat als het daarop aankomt. Eerder bij Duitsland - Denemarken moest de wedstrijd zelfs even worden stilgelegd, omdat er zoveel regen viel dat het onverantwoord was om door te gaan,” aldus Van ’t Hof.

