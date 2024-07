Zorgen bij PSV: verdediger slaat trainingskamp over wegens blessure

gaat niet mee met het trainingskamp van PSV. De centrumverdediger viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in het oefenduel met Club Brugge en moet daardoor ook het trainingskamp aan zich voorbij laten gaan.

PSV maakte maandagochtend de volledige lijst van spelers die afreist naar het Duitse Marienfeld bekend. Peter Bosz zal het op zijn trainingskamp met 31 spelers moeten doen en de meest opvallende afwezige is Obispo. De verdediger leek zich zaterdag te blesseren aan zijn knie en moest zich direct laten vervangen.

Artikel gaat verder onder video

Hoe heftig de blessure van Obispo is, is vooralsnog onduidelijk. Voor de verdediger zelf zal een nieuwe knieblessure hard aankomen. Tussen maart 2023 en februari 2024 moest hij namelijk ook al toekijken wegens een blessure aan zijn knie. De verwachting is dat er binnenkort meer duidelijk zal worden over de ernst van de kwetsuur.

Naast Obispo reizen ook Joey Veerman en Jerdy Schouten niet met de selectie van Bosz mee richting Duitsland. Het duo werd afgelopen week met Oranje in de halve finale van het Europees kampioenschap uitgeschakeld door Engeland. De middenvelders gaan zodoende eerst op vakantie, voordat ze zich weer melden bij de landskampioen.

