Zorgen om basisklant Oranje na moment in minuut 73: ‘Wat is er eigenlijk met hem aan de hand?’

is dit EK onomstreden bij het Nederlands elftal, maar de verdediger van Manchester City werd zaterdagavond in de kwartfinale tegen Turkije voor de derde opeenvolgende wedstrijd voortijdig naar de kant gehaald. Pim Sedee en Valentijn Driessen van De Telegraaf vragen zich af wat er met hem aan de hand is.

De ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Turkije was 73 minuten oud toen Ronald Koeman besloot een dubbele wissel door te voeren. Joey Veerman kwam voor Tijjani Reijnders en Micky van de Ven verving Aké. Het was de derde wedstrijd op rij waarin Aké voortijdig naar de kant werd gehaald door de bondscoach. In de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk gebeurde dat al na 65 minuten, een week later tegen Roemenië mocht hij wat langer blijven staan.

De wissels van Aké roepen vragen op. “Wat is er eigenlijk met Aké aan de hand? Die wordt elke keer gewisseld”, zo merkt Sedee op in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen weet niet wat de exacte reden is voor de vroege wissels van Aké. “De echte vinger kunnen we niet op de zere plek leggen, dat komt natuurlijk ook doordat je daarover nauwelijks kunt communiceren. Maar ook op de training wordt hij er af en toe uit gehaald”, zo weet Driessen. In de aanloop naar het treffen met Roemenië in de achtste finales werd duidelijk dat Aké niet helemaal klachtenvrij was. De verdediger was weliswaar fit genoeg om te starten, maar zijn laatste negentig minuten dateren van 21 juni tegen Frankrijk.

Mogelijk eist het lange seizoen met Manchester City nu zijn tol. Aké kwam in de voorbije jaargang 44 keer in actie voor de kampioen van Engeland. Hij kampte begin april bovendien met een kuitblessure. “Hij heeft een zwaar seizoen gehad en is natuurlijk geblesseerd geweest aan het einde van het seizoen. Hij heeft niet de vorm, alhoewel hij tegen Polen wel goed speelde. Maar daarna is het eigenlijk wat minder geworden”, ziet Driessen. Aké maakte tegen Turkije plaats voor Van de Ven. Laatstgenoemde verving de sterkhouder van Oranje met verve. “Als je dan Van de Ven ziet invallen, dan breng je Koeman wel in een lastig parket”, zo klinkt het.

