De Mos blundert met bizarre verwarring over Ajax-aanwinst: ‘Dit is niet echt toch?’

Aad de Mos vindt tot nu toe de meest opvallende transfer van de Nederlandse competitie. De analist heeft echter een volledig andere speler in gedachte, zo blijkt uit een video van SoccerNews.

“Ajax heeft met Brian Brobbey en Julian Rijkhoff twee spitsen lopen, en halen er met Traoré dus nóg eentje bij. Dat zou alleen maar kunnen wijzen op het feit dat Ajax geen vertrouwen meer heeft in Brobbey en Rijkhoff”, begint De Mos. “Óf er hangt een transfer in de lucht van Brobbey. En dat ze dan nu een alternatief hebben voor als Brobbey zou vertrekken”, gaat hij verder.

De Mos wordt er vervolgens op geattendeerd dat Traoré ook vanaf de zijkant kan spelen. De analist blundert daarna met zijn antwoord. “Spitsen kunnen natuurlijk altijd vanaf de linker- en rechterkant spelen. We kennen Traoré natuurlijk van die beroemde wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-13, red.), toen hij speelde als centrumspits”, meent De Mos.

Opvallend is dat Bertrand Traoré in die wedstrijd helemaal niet meer bij Ajax speelde. De aanvaller was overigens al drie jaar vertrokken uit Amsterdam. De Mos is in de verwarring met Lassina Traoré, die in dat duel tegen VVV-Venlo vijf keer scoorde. Op X wordt de analist aangepakt na deze blunder.

