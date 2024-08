‘Ajax leidt race om jonge buitenspeler van Manchester City’

Ajax heeft de beste papieren om van Manchester City over te nemen, zo meldt Manchester Evening News. De Amsterdammers hebben wel de nodige concurrentie in de strijd om de jonge vleugelspeler.

Nadat afgelopen zomer Carlos Forbs werd opgepikt uit de jeugdopleiding van Manchester City, wil Ajax zich dit jaar opnieuw versterken met een buitenspeler van de Engelse landskampioen. Dit keer is het Ndala die de deur in het noorden van Engeland achter zich dicht moet trekken en een stap naar de Eredivisie moet maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli is om opvallende reden geanalyseerd voor bepalend duel van Ajax

Volgens het lokale medium is Ajax niet de enige gegadigde voor de handtekening van Ndala. Ook het Italiaanse Venezia wil de achttienjarige Engelsman graag vastleggen, terwijl ook andere clubs uit de Serie A en de Premier League interesse zouden hebben. Toch zijn het de Amsterdammers die aan kop zouden liggen in de race om de diensten van de jongeling.

LEES OOK: Alex Kroes kan aan de bak: zeer grote leegloop bij Ajax is aanstaande

Ndala speelde afgelopen seizoen het grootste deel van zijn wedstrijden voor het Onder 21-elftal van de Engelse kampioen, maar heeft ook enkele duels voor Onder 18 gespeeld. In totaal kwam hij in 23 duels tot één doelpunt, terwijl hij twee keer een assist gaf. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen mocht hij voor het eerst aansluiten bij de selectie van Pep Guardiola, waarbij hij in mocht vallen in de oefenwedstrijden tegen Celtic en Chelsea.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.