Francesco Farioli is om opvallende reden geanalyseerd voor bepalend duel van Ajax

Panathinaikos-trainer Diego Alonso heeft wedstrijden van Francesco Farioli als trainer van OGC Nice teruggekeken in aanloop naar de return tussen Ajax en de Griekse club in de Johan Cruijff ArenA. Dat deed de trainer uit Uruguay wegens een bijzondere reden: hij wilde weten hoe Farioli reageert als zijn team een wedstrijd aan het verliezen is.

Farioli gaf eerder al toe wedstrijden van Alonso als trainer van Sevilla te hebben teruggekeken ter voorbereiding voor het treffen met Panathianaikos, maar andersom geldt hetzelfde: "Ik heb ook zijn wedstrijden gezien uit zijn tijd in Frankrijk", legt Alonso uit op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. Als reden voor het bekijken van de beelden van OGC Nice noemt Alonso niet het analyseren van het spel dat Farioli daar speelde: "Ik wilde zien hoe hij coacht en hoe hij reageert als het team aan het winnen is, of juist aan het verliezen. Dus we hebben allebei veel informatie", zegt de 49-jarige coach.

Op basis van de het eerste duel tussen de twee clubs (0-1 winst Ajax) en de analyses, wijst Alonso de Amsterdammers aan als de favoriet: "Ik weet wat de goede en mindere punten van Ajax zijn. Het is een team dat weinig fouten maakt. Ajax wil altijd de dominante ploeg zijn, maar wij ook. Wij moeten morgen hoog druk zetten en en verticaal spelen. Natuurlijk speelt Ajax met een nieuwe opvatting, maar ze willen altijd de bal hebben en pressen", weet Alonso. "Daarom zeg ik dat Ajax morgen de favoriet is."

