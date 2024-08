Alex Kroes kan aan de bak: zeer grote leegloop bij Ajax is aanstaande

Ajax-watcher Johan Inan verwacht dat er in de laatste twee weken van de transfermarkt nog minimaal zes spelers gaan vertrekken bij Ajax, zo geeft de Ajax-volger van het Algemeen Dagblad donderdagochtend aan in de voetbalpodcast van datzelfde medium. Alex Kroes krijgt nog twee drukke weken, want Ajax wil na het verkopen van spelers ook nog zelf de markt op.

Het duurt lang voordat Ajax zelf de transfermarkt op kan gaan, aangezien de Amsterdammers het dusver niet voor elkaar kregen om spelers te verkopen. Het is voor technisch directeur Alex Kroes noodzakelijk om Jakov Medic en Chuba Akpom te verkopen, voordat de club daadwerkelijk werk kan maken van de komst van transferdoelwitten Daniele Rugani en Wout Weghorst. Inan, die Ajax gedurende de transferperiode nadrukkelijk volgt, heeft het gevoel dat het spektakel op de transfermarkt aanstaande is.

"Je merkt aan de hele markt dat het nu begint los te komen", geeft Inan aan. Hij verwacht dan ook spoedig dat er bij Ajax het nodige gaat gebeuren: "Komende week gaat het echt gebeuren. Ik denk dat Ajax nog minimaal zes spelers gaat kwijtraken", legt de Ajax-watcher uit. Daarmee doelt hij onder meer op spelers als Borna Sosa en Owen Wijndal, die van technisch directeur Alex Kroes te horen hebben gekregen dat zij mogen uitkijken naar een andere club.

Het is voor Ajax noodzakelijk dat de markt spoedig op gang komt, want de Amsterdamse club wil zich ook nog versterken. Zo zit Rugani, die zelf wel naar Ajax zou willen, momenteel in de wachtkamer tot Medic vertrekt naar een andere club. Te lang kan dit ook niet duren, want dan bestaat de kans dat een speler als Rugani - voor wie ook interesse is uit de Verenigde Arabische Emiraten - een andere keuze maakt.

