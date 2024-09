Ajax-shirt op de tribune tijdens duel tussen twee andere Eredivisie-clubs

Tijdens het duel tussen Fortuna Sittard en NEC is een supporter met een shirt van Ajax aan in beeld gekomen. De Amsterdammers zouden in eerste instantie zondagmiddag in actie komen tegen Feyenoord, maar De Klassieker werd als gevolg van de politiestaking afgelast.

In de slotfase van de wedstrijd in Sittard verschijnen twee ontevreden Fortuna-fans. De thuisploeg staat met nog drie minuten op de klok met 0-2 achter tegen NEC, waar het publiek niet tevreden mee is. Op de rij erachter is te zien hoe iemand het derde tenue van Ajax van afgelopen seizoen draagt. NEC wist het duel uiteindelijk met 0-3 te winnen.

Jeroen Grueter ziet het niveau van de Eredivisie alleen maar achteruitgaan.