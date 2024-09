Jeroen Manschot stelt tweede helft Fortuna Sittard – NEC om opvallende reden met liefst 4,5 minuut uit

Na een kwartier rust stonden Fortuna Sittard en NEC klaar om aan de tweede helft te beginnen. Toch liet scheidsrechter Jeroen Manschot Fortuna niet aftrappen voor het tweede bedrijf. Er was tijdens de check namelijk een gat geconstateerd in één van de netten.

Doordat er een groot gat in het net van de goal van Fortuna-keeper Matthijs Branderhorst zat, moest de tweede helft van het duel tussen de Limburgers en NEC op zich laten wachten tot dit was gerepareerd. Dat bleek nogal een lastige opgave te zijn voor de materiaalmensen in Limburg, aangezien er na drie minuten nog steeds niemand bij de goal was verschenen.

Uiteindelijk komt er wel iemand bij het net aan om dit te repareren, die hierbij gebruik maakt van tie wraps als noodoplossing. Na vierenhalve minuut wachten is het net gerepareerd en geeft Manschot Fortuna toestemming om de tweede helft af te trappen.

Een gat in het net zorgt ervoor dat de rust in Sittard wat langer duurt... 💤#fornec — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2024

