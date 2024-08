Kassa rinkelt in Nijmegen: NEC profiteert volop van droomtransfer Kadioglu naar Premier League

heeft zijn gewenste transfer te pakken. De linksback maakt de overstap van Fenerbahçe naar Brighton & Hove Albion, zo maakt de Premier League-club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. Bij NEC zal de penningmeester gelukkig zijn met de transfer.

De in Nederland geboren Kadioglu doorliep de jeugdopleiding van NEC, alvorens in 2018 naar Fenerbahçe te verhuizen. Na zes seizoenen in Istanbul was de verdediger toe aan een nieuwe uitdaging, die hij kreeg middels een stap naar Brighton. In de Premier League gaat de Turk samenspelen met onder meer Mats Wieffer, Yankuba Minteh, Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jean Paul van Hecke.

Brighton legt een bedrag van dertig miljoen euro neer voor Kadioglu. Middels bonussen kan dit oplopen tot 35 miljoen euro. Hoewel NEC het zelf niet heeft bevestigd, weet Voetbal International dat de Nijmegenaren in 2018 een doorverkooppercentage van tien procent over de winst had bedongen. Daarnaast ontvangt de verliezend bekerfinalist een solidariteitsbijdrage voor de transfer. In totaal zal Fenerbahçe een bedrag van 3,5 miljoen euro overmaken naar NEC, maar een deel hiervan zal worden betaald aan Kadioglu en zijn management.

Hurzeler is blij met Kadioglu

In Engeland gaat Kadioglu spelen onder Fabian Hurzeler, die erg blij is met de komst van de Nederlandse Turk. “We krijgen een excellente speler met een geweldig karakter. Hij heeft veel kwaliteit, veel loopvermogen en is erg goed in de passing.” Ook de multifunctionaliteit van Kadioglu, die aan beide kanten van de verdediging en als centrale middenvelder kan spelen, kan zijn nieuwe trainer erg bekoren. “Ik ben ervan overtuigd dat hij zich snel zal aanpassen aan het Engelse voetbal”, besluit Hurzeler.

We are pleased to confirm the signing of Turkish international full-back Ferdi Kadioglu from Fenerbahce, for undisclosed terms! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024

