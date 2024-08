Alex Kroes zwaait met Ajax volgende speler uit: 'Voor hemzelf en de club is dit goed'

maakt het seizoen op huurbasis af bij het Duitse VFL Bochum, zo heeft Ajax dinsdagmiddag bekendgemaakt. De Kroatische centrumverdediger komt dit seizoen niet in de plannen van trainer Francesco Farioli voor, waardoor hij de ruimte heeft gekregen om te zoeken naar een nieuwe club. VFL Bochum neemt de verdediger nu op huurbasis van Ajax over.

Een akkoord tussen Medic en de Duitse club, die ook beschikt over de Nederlandse voetballers Dani de Wit en Myron Boadu, was de afgelopen dagen al aanstaande. De club uit de Bundesliga ziet in de Kroaat een gewenste versterking voor de defensie en neemt volgens De Telegraaf het volledige salaris van Medic over. Mocht de periode van Medic in het Vonovia Ruhrstadion succesvol zijn, bestaat de kans dat Medic volgend seizoen niet meer terugkeert naar Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers zijn met VFL Bochum namelijk een optie tot koop van drie miljoen euro overeengekomen, weet De Telegraaf. Dat is het bedrag dat VFL Bochum volgend seizoen moet overmaken naar Ajax om langer over Medic te beschikken. Als de Duitse club daar niet voor kiest, keert de Kroatische centrumverdediger in principe terug naar Ajax.

Technisch directeur Alex Kroes denkt dat het voor alle partijen een goede oplossing is: "Jakov heeft de ruimte gekregen om elders te kijken omdat hij bij Ajax niet aan voldoende speeltijd kon komen. Voor hemzelf en de club is het goed dat hij, in ieder geval dit seizoen, zijn carrière in de Bundesliga kan vervolgen. Wij hebben hem dan ook veel succes gewenst", besluit Kroes in het persbericht van Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mentaliteit van Ajax-speler zorgt voor ergernis tegen NAC: ‘Hij moet beter zijn best doen’

Onder anderen Henk Spaan en Kees Kwakman zijn kritisch op een zomeraanwinst van Ajax.