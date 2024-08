Arne Slot heeft eerste aanwinst bijna binnen, maar kan hem een heel seizoen niet gebruiken

Liverpool nadert een akkoord met de Georgische doelman , zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag. Volgens de journalist zijn de onderhandelingen in de afrondende fase terechtgekomen, maar spoedig kan Slot niet over de doelman beschikken. Liverpool kiest ervoor om Mamardashvili direct te verhuren.

Liverpool is al een tijdje geïnteresseerd in de 23-jarige doelman van Valencia, maar nadert nu het einde van de transferwindow steeds dichterbij komt een akkoord. The Reds zouden in totaliteit meer dan dertig miljoen euro over hebben voor de Georgiër, die zich fantastisch presenteerde als doelman op het EK in Duitsland. Daarmee heeft hij zich in de kijker gespeeld bij Liverpool, dat Mamardashvili echter niet haalt als eerste doelman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Slot en Liverpool zien positie Gravenberch als prioriteit op transfermarkt'

Arne Slot beschikt bij Liverpool nog over de Braziliaanse doelman Alisson, maar Liverpool zorgt er met de komst van Mamardashvili voor dat de beoogde opvolger van de Braziliaan al in huis is. Mamardashvili hoeft dit seizoen niet op de bank te zitten op Anfield, maar zou volgens de berichtgeving van Romano het seizoen op huurbasis afmaken bij Valencia. Eerder werd ook een tijdelijke overstap naar Bournemouth genoemd, maar dat lijkt momenteel niet aan de orde.

Officieel lijkt de eerste versterking voor Slot dus binnen te zijn, maar in de praktijk heeft de oud-trainer van Feyenoord er weinig aan. Liverpool hoopt zich nog te versterken in de laatste weken van de transfermarkt. De Engelse grootmacht hoopte eerde al om middenvelder Martin Zubimendi binnen te halen, maar hij besloot in Spanje te blijven voetballen bij Real Sociedad.