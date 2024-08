'Slot en Liverpool zien positie Gravenberch als prioriteit op transfermarkt'

Arne Slot en Liverpool gaan de komende tijd nog op zoek naar een speler voor de nummer zes-positie. kan daar spelen, maar lijkt op die positie niet het volledige vertrouwen te krijgen van de Nederlandse coach.

Alexis Mac Allister was vorig seizoen onder Jürgen Klopp de man die veelal de voorkeur kreeg als defensieve middenvelder, in afwisseling met Wataru Endo. Daarachter is de spoeling echter dun. Nu er ook geruchten zijn dat Endo uitkijkt naar een andere club, voelt Liverpool zich genoodzaakt naar transfertargets te kijken. Ryan Gravenberch kan op die positie spelen, maar blinkt defensief gezien niet uit.

Volgens transferexpert David Ornstein en The Athletic zou Liverpool zijn blik al hebben geworpen op een speler van buiten de Premier League. Er wordt echter geen naam genoemd in het betreffende artikel. Een type-Fabinho, waarmee Liverpool in 2018/2019 de Champions League won, zou mogelijk gewenst zijn.

Naast de positie van 'slot op de deur', zou Liverpool op nog twee andere plekken de selectie willen versterken. Het gaat om een extra verdediger en een nieuwe vleugelaanvaller. Vooral centraal achterin zijn er niet al te veel opties. Ibrahim Konaté is als centrale verdediger regelmatig geblesseerd, terwijl Sepp van den Berg mogelijk nog naar Mainz, PSV of een andere club vertrekt. Liverpool heeft deze zomer nog geen spelers aangetrokken.

