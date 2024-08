Liverpool-fans smullen tijdens voorbereiding van ‘Slot ball’

Arne Slot maakt tot dusver een goede indruk op de supporters van Liverpool. The Reds waren in de nacht van zaterdag op zondag met 3-0 te sterk voor Manchester United en met name het combinatiespel kan op complimenten rekenen van de eigen fans.

Slot maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool en lijkt al aardig zijn stempel op het spel van de Engelsen te kunnen drukken. In het laatste oefenduel van de trip naar de Verenigde Staten werd het Manchester United van Erik ten Hag met 3-0 aan de kant geschoven. Met name aanval voorafgaand aan de derde treffer, van Konstantinos Tsimikas, kan op complimenten van de fans rekenen.

“Die goal van Tsimikas blijf ik herhalen. Slot ball is echt iets anders”, schrijft een gebruiker die beelden van de schitterende aanval erbij plaatst. “Schitterend”, reageert een ander op de post. “De jongens spelen als Barça op hun hoogtepunt”, schrijft een derde. Weer een ander verwacht dat het spel van Slot goed uit gaat pakken voor Darwin Núñez. “Seizoen met dertig doelpunten voor hem komt eraan.”

That Tsimikas goal on replay 😮‍💨🔂



Slot ball is something else. pic.twitter.com/7nUzjF3XWD — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 4, 2024

Beautiful — Khaya (@Khaya_LFC) August 4, 2024

The lads playing like prime Barca 🤣 — 𝘼𝙣𝙛𝙞𝙚𝙡𝙙𝘼𝙣𝙩𝙝𝙚𝙢 🇮🇪 (@EverythingLFC11) August 4, 2024

This style is what Nunez will prosper under. 30 goal season coming for him I’m buzzing — EP (@EPtrader) August 4, 2024

Were cooking something good this season — Alex (@aswedishscouser) August 4, 2024