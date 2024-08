Slot oogst nog meer lof bij Liverpool: 'Als je niet van zijn stijl houdt, moet je stoppen met voetballen'

, een jong talent van Liverpool, heeft veel complimenten over voor zijn nieuwe trainer Arne Slot. De middenvelder denkt dat het team al goed op elkaar ingespeeld raakt en roemt de speelstijl van de Nederlandse oefenmeester.

Liverpool speelde gisternacht (Nederlandse tijd) een oefenduel tegen de nummer twee van de Premier League van vorig seizoen, Arsenal. Dat duel werd in Amerika gespeeld. Via Mohamed Salah en Fabio Carvalho namen The Reds al snel een 2-0 voorsprong, Kai Havertz zorgde aan Londense zijde voor de aansluitingstreffer. Het duel eindigde in 2-1 voor Liverpool, een uitslag waar Slot tevreden mee kon zijn.

De jonge middenvelder Morton speelde twintig minuten mee in dit duel. Hij was na afloop erg positief, in een interview dat op de eigen clubsite verscheen. "Het was geweldig om te zien. Het team heeft het heel goed gedaan. De stijl die de coach wil implementeren werkt, dat zag je ook vandaag. Je ziet dat we al op elkaar ingespeeld raken: een groot compliment voor de technische staf. Ik denk dat we snel gaan verbeteren, dit was een stap in de juiste richting."

De 21-jarige Engelsman wilde Slot nog wat meer in het zonnetje zetten. "Hij houdt van totaalvoetbal, een stijl waar veel spelers ook van houden. Als je niet van zijn stijl houdt, moet je stoppen met voetballen! Deze stijl is ook de droom van elke middenvelder. Je zag het ook vandaag: hij (Slot, red.) houdt ervan met grote driehoekjes te spelen. We domineerden tegen een heel goed Arsenal."

