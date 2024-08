Liverpool heeft aan één helft genoeg tegen Arsenal en geeft Slot tweede oefenzege op rij

Arne Slot heeft ook het tweede oefenduel van Liverpool in de Verenigde Staten gewonnen. In de nacht van woensdag op donderdag stond de Nederlandse oefenmeester in Philadelphia tegenover Arsenal, dat met 2-1 werd verslagen.

In de Amerikaanse staat Pennsylvania mocht Slot zich in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst meten tegen een Premier League-tegenstander. Tegen het Arsenal van Mikel Arteta deed de Nederlander beroep op grote namen als Dominik Szoboszlai, Diogo Jota en Mohamed Salah, terwijl ook jongens als Jarell Quansah en PSV-doelwit Sepp van den Berg in de basis mochten starten.

In het eerste bedrijf ging Liverpool goed van start. Na dertien minuten spelen werd Salah weggestuurd door Harvey Elliot. De Egyptenaar was de verdediging van de Londenaren te vlug af en schoof de bal in de benedenhoek langs Karl Hein. Twintig minuten later was het Fabio Carvalho die de voorsprong verdubbelde. Elliot gaf een prachtige bal over de verdediging heen, die door de Portugees in een keer kon worden binnengeschoten.

Vlak voor rust deden the Gunners nog wat terug. Een afgeslagen bal van Martin Ødegaard kwam voor de voeten van Kai Havertz terecht, die van dichtbij de aansluitingstreffer maakte. In de tweede helft wisten beide ploegen niet meer tot scoren te komen, waarmee Slot zijn eerste ontmoeting met Arsenal winnend afsluit.

