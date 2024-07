PSV kan akkoord met Sepp van den Berg (voorlopig) uit hoofd zetten

PSV kan op zijn vroegst pas volgende week onderhandelen met Liverpool over , zo weet Rik Elfrink te melden op X. De zaak rondom de centrale verdediger, die in de belangstelling staat van de Eindhovenaren, wordt op zijn vroegst pas in de loop van volgende week actueel.

De reden hiervoor is dat Van den Berg eerst de ‘Preseason Tour’ met Liverpool in de Verenigde Staten afmaakt, zo meldt Elfrink. “Liverpool beweegt nu niet”, schrijft de doorgaans zeer betrouwbare volger van PSV.

LEES OOK: ‘PSV ziet te laag bod op Van den Berg resoluut afgewezen worden’

De Eindhovenaren deden volgens Fabrizio Romano, een andere betrouwbare journalist, eind vorige week een bod op Van den Berg. De bieding van PSV kwam uit rond de tien miljoen euro. Liverpool twijfelde geen seconde en veegde het voorstel direct van tafel. De vraagprijs voor de oud-speler van PEC Zwolle bedraagt naar verluidt minimaal twintig miljoen euro.

