Klopp denkt niet aan nieuwe baan na geruchten: 'Zou grootste gezichtsverlies in de geschiedenis zijn'

Jürgen Klopp zal de komende tijd geen trainer bij een voetbalclub of land. Het energie van de Duitse coach raakte aan het eind van zijn tijd bij Liverpool op en koos ervoor een periode even niks met voetbal te doen. De trainer ontkracht geruchten dat hij Gareth Southgate zou opvolgen bij Engeland.

Op een trainerspersconferentie in Wolfsburg wordt de Duitser nog eens naar zijn toekomst gevraagd. Klopp gaf al eerder aan even geen voetbaltrainer te willen zijn. Dat herhaalt hij nog maar eens. "Op dit moment speelt er helemaal niets: geen club, geen land, helemaal niets. Niet iedereen heeft dat blijkbaar begrepen." Volgens Klopp hoeft er even niemand te bellen. "Als ik zou zeggen: 'Voor jouw club of land maak ik een uitzondering', zou dat het grootste gezichtsverlies in de geschiedenis van het voetbal zijn."

De voorganger van Arne Slot bij Liverpool wil ergens in de komende tijd wel weer aan de bak. "Ik ga wel iets doen. Ik ben nog te jong om alleen te padellen en op de kleinkinderen te passen. Ik sluit op dit moment niet uit dat dat weer coachen wordt. Laten we zien hoe het er over een aantal maanden uitziet. Ik wil nog steeds in het voetbal werken en mensen helpen met mijn ervaring."

