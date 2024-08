Slot niet geheel tevreden na ruime oefenzege op Ten Hag: ‘Man United verdiende meer’

Liverpool wist in de nacht van zaterdag op zondag met 3-0 te winnen van Manchester United. Hoewel Arne Slot blij is met dit resultaat, is de oefenmeester niet helemaal tevreden met het spel van zijn ploeg.

“Ik was zeker tevreden, maar niet met alle aspecten van ons spel”, laat Slot desgevraagd weten tegenover de clubkanalen van Liverpool. “We zijn erg blij met het resultaat en we hebben mooie doelpunten gemaakt. Maar ik denk dat we niet genoeg controle hadden over de wedstrijd, want United is meerdere keren dreigend geweest. Het is 3-0 geworden, maar dat had heel anders uit kunnen pakken.”

De trip naar de Verenigde Staten kan Slot wel bekoren. “Dat is heel positief. We hebben goede resultaten gehaald, dat is waar iedereen naar kijkt”, geeft de keuzeheer aan. “Maar de spelers zijn fit gebleven en we konden spelen op de manier die we wilden, met hoge intensiteit. We hebben wat mooie doelpunten gemaakt en de spelers werken heel hard om geen tegendoelpunten te krijgen. Vandaag gaven we wel te veel kansen weg, United verdiende meer dan een 3-0 nederlaag. Maar het is ook onze kwaliteit dat we wel onze eigen kansen afmaken.”

Voor Liverpool zit de tijd in de Verenigde Staten er weer op, waardoor Slot binnenkort zijn laatste spelers mag verwelkomen. “Er komen veel nieuwe spelers bij, ik denk zeven, acht of negen. Niet nieuw, maar ze komen terug van hun vakanties. Het is interessant om te zien hoe deze spelers in het team passen. We moeten hard werken om klaar te zijn voor Ipswich over twee weken en er is veel positiefs dat we uit de wedstrijd van vandaag kunnen halen. Maar zoals ik al zei, we hebben te veel kansen weggegeven”, besluit hij.

