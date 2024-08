Slot gaat na succesvol Premier League-debuut in op uitblijven Liverpool-transfers

Arne Slot kan terugkijken op een geslaagd Premier League-debuut als trainer van Liverpool. De van Feyenoord overgekomen oefenmeester coachte zijn elftal op Portman Road naar een 0-2 overwinning op promovendus Ipswich Town, dat het The Reds een helft lang lastig maakte maar na rust alsnog moest capituleren. Slot legt voor de camera's van TNT Sports uit wat hij zijn spelers na 45 minuten in de kleedkamer voorhield en gaat en passant in op de vraag of Liverpool zich deze zomer nog gaat versterken.

Analist en oud-Liverpool-spits Peter Crouch vraagt Slot naar zijn omzettingen in de rust. "Was het de mentaliteit, of wilde je tactisch wat omzetten?", vraagt Crouch. "Het eerste wat ik gezegd heb is dat we niet over tactiek hoeven te spreken als je zóveel duels verliest", antwoordt Slot. Daarnaast voerde hij één wissel door: Jarrell Quansah, die een centraal verdedigingsduo vormde met Virgil van Dijk, werd halverwege naar de kant gehaald en vervangen door Ibrahima Konaté.

"Het is niet zo dat Jarrell elk duel verloor, heel veel spelers verloren teveel duels. Maar ik vond dat we Konaté nodig hadden om hoge ballen naar hun spits eruit te halen. Dus dat hielp, dat gaf ons controle." Bovendien zag Slot dat de tegenstander de hoge intensiteit van het eerste bedrijf niet 90 minuten lang kon volhouden: "Ze hebben zoveel energie in de eerste helft gelegd, ze speelden over het hele veld één tegen één. Dat tempo konden ze de tweede helft niet volhouden." Treffers van Diogo Jota en Mohamed Salah zorgden er uiteindelijk voor dat Slot met een driepunter debuteert in de Premier League.

Versterkingen

Waar de concurrentie in de Engelse top zich deze zomer al flink versterkte, moet Slot medio augustus nog altijd op zijn eerste aanwinst wachten. "Er is veel gezegd over ons gebrek aan aankopen, maar ik zag vandaag vier spelers van de bank komen die goed genoeg zijn om te spelen. We hebben heel veel goede spelers, maar zoals ik al gezegd heb: als we er nog eentje kunnen vinden, dan zullen we niet twijfelen om hem te halen", aldus Slot.

"The second half was a joy to watch"



Arne Slot reflects on his Liverpool side's first Premier League game of the season 🙌



🎙️ @lynseyhipgrave1 | @petercrouch pic.twitter.com/2cb9WVk8yY — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2024

