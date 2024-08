Slot en Liverpool koploper in de Premier League na overwinning op Ipswich Town

De eerste wedstrijd van het Premier League-seizoen van Liverpool is besloten met een overwinning voor de Scousers. Arne Slot heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Liverpool in de Premier League met 0-2 gewonnen. Met Nederlanders Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk in de basis bleken The Reds net iets te sterk voor promovendus Ipswich.

Ipswich Town liet meteen weten dat het niet naar de Premier League is gekomen om een bijrol te spelen in de wedstrijden van de topteams. De wedstrijd had slechts één minuut nodig voordat Liverpool al compleet werd afgejaagd door de thuisploeg. Het afjagen van Ipswich bracht wel enige consequenties met zich mee. Omari Hutchinson, het voormalig Ajax- en PSV-target, en Luke Woolfenden kregen al snel de gele prent uitgereikt.

Liverpool had in het eerste kwartier weinig in te brengen, maar de club uit het noordwesten kwam steeds beter op gang naarmate de wedstrijd vorderde. In de twintigste minuut moest Liverpool-sluitpost Alisson Becker voor het eerst een bal van de doellijn halen. Jacob Greaves, de centrale verdediger van Ipswich, kopte de bal op goal, maar de Braziliaanse keeper kon de bal tegenhouden.

Het was vooral de thuisploeg uit Suffolk dat de boventoon voerde in de eerste helft. Diogo Jota, Mohammed Salah en Luis Diaz konden nog niet echt potten breken in het eerste bedrijf namens Liverpool. Met de brilstand nog op het scorebord gingen de 22 gladiatoren aan de thee. Slot greep in de rust in. Ibrahim Konaté verving Jarell Quansah voor de tweede helft.

Ook in de tweede helft was het af en aan met Liverpool. Diaz kreeg een flinke kans, want hij dribbelde op vanaf de linkerkant en speelde zichzelf vrij. De afronding was echter zeer slordig en de buitenspeler schoot de bal huizenhoog over. Alexis Mac Allister poeierde rond de 58ste minuut de bal op goal, maar verdediger Woolfenden haalde de bal zeer knap van de lijn. Ook Jota kon de bal niet meer binnenkoppen.

Enkele minuten later was het raak. Jota schoot de bal binnen, en het was feest in het uitvak. Het mocht even duren, maar de mannen van Slot kwamen eindelijk door de verdediging van Ipswich heen. De ban was gebroken na het doelpunt van de Portugees, want Salah scoorde niet veel minuten later de 0-2. Een goede start dus voor Slot in de Premier League. Doordat alleen Manchester United gisteren speelde, en met 1-0 won op Old Trafford, is Liverpool dus meteen de koploper.