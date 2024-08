Arno Vermeulen: ‘Iedereen bij Ajax is verbijsterd door wat hij tot nu toe laat zien’

Arno Vermeulen weet dat tot dusverre niet veel indruk heeft gemaakt op de mensen bij Ajax. De vleugelspeler kwam deze transferperiode over van Villarreal, maar kan nog nauwelijks zijn stempel drukken in het elftal van Francesco Farioli. Zijn matige optreden tegen NAC van zondagavond zorgt dan ook voor gespreksstof in de NOS Voetbalpodcast.

Ajax ging zondag op pijnlijke wijze onderuit op bezoek bij NAC, dat vorig seizoen op plek acht eindigde in de Keuken Kampioen Divisie en verrassend promoveerde via de play-offs. De Amsterdammers liepen tegen een 2-1 nederlaag aan en krijgen flinke kritiek te verwerken over hun spel. “Naast het inspelen van Brian Brobbey was er geen enkel idee. Traoré was werkelijk dramatisch in de eerste helft en Mika Godts bracht ook niets”, begint Arman Avsaroglu.

“Het blijkt nu wel weer dat het een enorme gok is geweest om Traoré terug te halen. Iedereen is best wel verbijsterd wat hij tot nu toe laat zien”, weet Vermeulen. “Ik heb bij hem ook heel erg mijn twijfels, eerlijk gezegd”, is Avsaroglu het eens met zijn collega-NOS-commentator. “Nu komt Daniele Rugani, maar moet Ajax achterin wel een versterking halen op dit moment?”, betwijfelt Vermeulen.

“Ze hebben een creatieve speler nodig op het middenveld, als je ziet wat daar nu staat. Branco van den Boomen, Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk of wat ze allemaal achter de hand hebben… dat is heel karig. Ze hebben een type als Hakim Ziyech of Dusan Tadic nodig”, stelt Avsaroglu.

