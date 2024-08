Bournemouth meldde zich onlangs voor PSV'er, maar ontving duidelijke afwijzing

heeft over belangstelling niet te klagen. AS Monaco is zeer geïnteresseerd in de rechtsachter van PSV, maar ook het Engelse Bournemouth zou interesse hebben gehad. Teze heeft de club uit de Premier League echter laten weten dat hij alleen nog maar naar AS Monaco wil, zo meldt journalist Mounir Boualin.

Nog voordat AS Monaco de aanbieding van twaalf miljoen euro op tafel had gelegd in Eindhoven, liet Bournemouth van zich horen in de strijd om Teze, zo weet Boualin namens Soccernews te melden. De interesse is echter niet concreet geworden, aangezien Teze er zelf niet voor open stond om te overstap te maken naar de andere kant van Het Kanaal. De rechtsachter van PSV wilde toen - en nu nog steeds - enkel en alleen naar AS Monaco vertrekken.

De komende periode moet er meer duidelijkheid komen over een vertrek van Teze, maar nu de rechtsachter weigert te trainen en wedstrijden te spelen voor PSV, lijkt een transfer aanstaande. Het jeugdproduct dreigt vanwege de onrust die er is ontstaan echter niet door de voordeur, maar door de achterdeur te vertrekken. Supporters zijn in ieder geval niet te spreken over de beslissing van Teze om de wedstrijd tegen RKC Waalwijk te laten schieten.