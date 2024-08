Cristiano Ronaldo zet eigen teamgenoten compleet te kakken met vernederend gebaar

heeft zaterdagavond bijzonder weinig moeite gedaan om zijn onvrede over zijn medespelers van Al-Nassr te verbergen. Tijdens de Super Cup-wedstrijd tegen Al-Hilal zette de Portugese vedette zijn ploeggenoten opzichtig te kakken.

Al-Nassr verloor de finale van de Super Cup tegen Al-Hilal zaterdagavond met 1-4. Ronaldo had de thuisploeg in de eerste helft nog wel op voorsprong gebracht, maar na rust ging het in een tijdsbestek van slechts zeventien minuten volledig mis voor het team van de Portugese superster.

Artikel gaat verder onder video

Al-Nassr incasseerde tussen minuut 55 en minuut 72 liefst vier doelpunten en werd zo op eigen veld afgedroogd. Na de 1-3 van Aleksandar Mitrović in minuut 69 zette Ronaldo zijn ploeggenoot opzichtig te kakken, door met slaapgebaren duidelijk te maken dat zij niet bij de les waren. Ook maakte Ronaldo theatraal duidelijk dat de wedstrijd gelopen was voor Al-Nassr, ondanks dat de marge toen nog slechts twee doelpunten bedroeg.

Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes... 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN — CentreGoals. (@centregoals) August 17, 2024

