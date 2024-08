Dreun voor Andrea Pirlo: 'Dramatische seizoensstart wordt trainer fataal'

Andrea Pirlo dreigt als gevolg van een dramatische start van het nieuwe seizoen op straat gezet te worden door Sampdoria, zo melden Italiaanse media. De voormalig stervoetballer van onder meer AC Milan en Juventus wist de roemruchte club in de eerste drie speelronden van de Serie B naar geen enkele overwinning te leiden, wat hem nu fataal lijkt te gaan worden.

Sampdoria stelde Pirlo in de zomer van 2023 aan als hoofdtrainer. Bij de club uit Genua kreeg de oud-voetballer een duidelijke opdracht mee: Samp moest een jaar na de roemloze degradatie uit de Serie A zo snel mogelijk terug zien te keren op het hoogste niveau.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oud-Feyenoorder doet opmerkelijke onthulling: 'Andrea Pirlo stond toe dat dat zelfs in de rust gebeurde'

In de Serie B eindigde Sampdoria echter als zevende, waardoor rechtstreekse promotie aan de club voorbijging. In de play-offs ging het vervolgens al mis in de kwalificatieronde. Palermo versloeg de Noord-Italianen daarin met 2-0, waarmee Pirlo en zijn elftal tot minstens nog een seizoen in de Serie B werden veroordeeld. Het nieuwe seizoen heeft echter een dramatische start opgeleverd: na een gelijkspel tegen Frosinone (2-2) verloor Sampdoria achtereenvolgens van Reggiana (0-1) en Salernitana (3-2).

LEES OOK: Andrea Pirlo bezorgt Vitesse financiële meevaller

Onder meer Gianluca Di Marzio en TuttoMercatoWeb schrijven dat Pirlo inmiddels de wacht zou zijn aangezegd door Sampdoria en dat de trainer het trainingscomplex van de club, Bogliasco, inmiddels verlaten zou hebben. Daarmee komt een roemloos einde aan zijn derde klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Pirlo had eerder Juventus (2020-2021) en het Turkse Fatih Karagümrük (2022-2023) onder zijn hoede. De namen van Marco Giampaolo en Andrea Sottil circuleren als mogelijke opvolgers van Pirlo bij Sampdoria.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Liverpool-trainer Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland.