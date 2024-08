Van der Gijp: ‘Ik wil liever niet over die situatie praten vanwege privacyredenen’

René van der Gijp baalt nog altijd van de boetes die hij deze zomer kreeg van Talpa, doordat hij ontbrak bij twee uitzendingen van Vandaag Inside. De oud-voetballer moest de kosten van zijn vervanging betalen.

Van der Gijp vindt de boetes te ver gaan, zeker omdat Talpa de reden van zijn absentie kende. Daar lijkt meer achter schuil te gaan dan eerder werd gemeld. Vandaag Inside communiceerde dat Van der Gijp tijdens de EK-periode absent was vanwege de verjaardag en het afstuderen van zijn zoon.

“Het ging mij niet om dat geld, maar om het idee dat de mensen in de top bij Talpa goed wisten waarom ik er niet was. Ik zat in een pleurisperiode en dacht: godverdomme, laten we op een volwassen manier met elkaar omgaan. Ik wil verder liever niet over de situatie praten vanwege privacyredenen”, zegt Van der Gijp in een interview met De Telegraaf.

Maandag keert Vandaag Inside terug van de zomerstop. Van der Gijp kon de vakantie wel gebruiken. “Ik weet hoe Johan (Derksen, red.) tegen ons programma aankijkt. Hij zegt dat we maar een uurtje per dag werken, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Je staat de hele dag aan omdat je om half tien ’s avonds een uitzending moet maken waarvan je hoopt dat mensen het leuk vinden. Het moet niet zo zijn dat je ertegenaan hikt.”

