FC Twente klopt NEC, verbazing over de 1-2: 'Dit is gewoon werkweigering'

FC Twente heeft in een zeer pittige seizoensopening in De Goffert uitstekende zaken gedaan. Tegen NEC - de nummer zes van afgelopen seizoen - wonnen de Enschedeërs met 1-2. Nadat bij zijn nieuwe ploeg pijlsnel van de hatelijk nul af was, trok Kodai Sano namens NEC de stand voor rust alweer gelijk. In het tweede bedrijf kopte Alec Van Hoorenbeeck - de vervanger van Robin Pröpper - FC Twente naar de overwinning. Een gemakkelijke wedstrijd - waar de Tukkers op hoopten tussen het Europese tweeluik met RB Salzburg - werd het geenszins.

Bij NEC - waar de van Excelsior overgekomen Van Gassel de keepersstrijd verloor van Roefs - ontbraken de geblesseerde sterkhouders Sandler en Ogawa. FC Twente speelde midweeks nog in Oostenrijk en ten opzichte van het 2-1 verlies tegen RB Salzburg voerde Oosting vijf wijzigingen door. Hilgers, Salah-Eddine, Eiting, Van Wolfswinkel en Van Bergen verschenen om uiteenlopende redenen niet aan de aftrap. Dat maakte - naast Bruns en Vlap - ruimte voor het officiële debuut van Kuipers en het Eredivisiedebuut voor Lammers en Ltaief in dienst van FC Twente.

Bij zijn basisdebuut gaf de van FC Basel overgekomen Ltaief direct zijn visitekaartje af. De Tunesische vleugelspeler had een rappe versnelling in huis en bediende Lammers uitstekend. De andere zomeraanwinst brak zo in rap tempo de ban én had zijn eerste treffer voor FC Twente in de pocket. Na de Twentse bliksemstart leek NEC niet van de leg. Eerst toonde doelman Unnerstall nog zijn klasse op de inzet van Rober González, maar de Duitse doelman had na een half uur spelen geen antwoord op de kopbal van Sano. Er ontspon zich een gelijkwaardig voetbalgevecht, maar de thuisploeg haalde vlak voor rust opgelucht adem. Nadat Rots tegen de onderkant van de lat kopte en de bal op enkele millimeters na niet over de doellijn was, vond Kuipers in de rebound andermaal het houtwerk.

Net als voor rust had FC Twente ook kort na de theepauze een snelle treffer te pakken. Een hoekschop van de debuterende Kuipers kon bij de tweede paal eenvoudig afgemaakt worden door Van Hoorenbeeck. Commentator Sjors Blaauw verbaasde zich over de houding van Rober bij NEC. "Een kolossale dekkingsfout bij NEC. Rober González staat erbij en kijkt ernaar. Hij heeft hem in de smiezen, maar doet gewoon niets. Helemaal niets. Het is gewoon werkweigering. Iedereen kijkt meteen naar de Spanjaard, die je deze tegentreffer mag aanrekenen."

FC Twente was vervolgens lange tijd de bovenliggende partij en bleef ook in de eindfase alert. Van vermoeidheid door het midweeks Europese optreden was geen sprake, waardoor een tam Nijmeegs slotoffensief de Tukkers niet meer aan het wankelen bracht. Deze overwinning gaf de ploeg van Oosting een boost voor de return van aanstaande dinsdag tegen RB Salzburg.

