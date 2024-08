FC Utrecht nipt langs PEC Zwolle in lege Galgenwaard

FC Utrecht heeft zondagmiddag gewonnen van PEC Zwolle. In een wedstrijd zonder ambiance wonnen de Domstedelingen zonder al te veel moeite: 1-0. Schlemiel van de dag was PEC-aanvoerder Davy van den Berg, die het enige doelpunt cadeau gaf aan FC Utrecht. De maker van dat doelpunt was , die daarmee zijn doelpuntentotaal van vorig seizoen evenaarde.

De wedstrijd werd afgewerkt in een leeg stadion, iets waar iedere voetballiefhebber van gruwt na de publiekloze coronaperiode. Er mochten op last van burgemeester Sharon Dijkstra geen toeschouwers aanwezig zijn vandaag in verband met de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles tijdens de play-offs om Europees voetbal aan het einde van afgelopen seizoen. Beide teams traden aan met de nodige nieuwelingen en voor het eerst zonder hun afgezwaaide boegbeelden, Mark van der Maarel en Bram van Polen.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht startte sterk aan de wedstrijd, maar had een grote fout van PEC Zwolle nodig om op voorsprong te komen. In de zestiende minuut speelde PEC aanvoerder Davy van den Berg de bal verkeerd terug waardoor Jens Toornstra de bal in het strafschopgebied kon onderscheppen. Met die onderschepping speelde hij keeper Jasper Schendelaar uit, waarna het voor Ole Romeny een koud kunstje was om de breed gelegde bal van Toornstra binnen te lopen: 1-0. Dat was ook meteen de ruststand, omdat beide teams in het vervolg geen kansen meer wisten te creëren.

De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld als voor rust. FC Utrecht had het meeste balbezit, maar speelde met de handrem erop. PEC Zwolle probeerde er af en toe uit te komen maar ontbeerde kwaliteit om veel kansen te creëren. De grote kans die het wel kreeg, via Filip Krastev, werd knap geblokkeerd door Mike van den Hoorn. Ook een inzet van Anselmo MacNulty uit een corner ging niet op doel, ondanks dat de verdediger vrij kon inkoppen. Omdat ook FC Utrecht weinig tot niets meer wist te creëren eindigde de wedstrijd in een 1-0 zege voor de thuisploeg, dat daardoor zonder te imponeren drie punten kon bijschrijven. PEC zet de slechte reeks van afgelopen seizoen door en hoopt die volgende week tegen Feyenoord te doorbreken.