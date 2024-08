Feyenoord bereikt akkoord en ziet overbodige speler in vliegtuig naar Glasgow stappen

Feyenoord gaat uitzwaaien. De multifunctionele verdediger is volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl hard op weg om te tekenen bij het Schotse Rangers FC. Kasanwirjo, die bij Feyenoord nooit basisspeler is geweest, is momenteel onderweg naar Schotland om daar zijn contract te gaan ondertekenen.

Kasanwirjo zal voor een seizoen worden verhuurd aan de Schotse topclub, waar eerder deze transferwindow FC Twente-verdediger Robin Pröpper al naar vertrok. Feyenoord heeft wel een optie tot koop laten opnemen in de deal, waarvan de hoogte momenteel onbekend is. De prestaties van de Feyenoorder op Ibrox zullen uiteindelijk uitwijzen of de verdediger de definitieve overstap gaat maken naar de Schotse club.

Een akkoord ligt in ieder geval op tafel, maar nu is het nog aan Kasanwirjo om zijn transfer formeel af te ronden. De transfermarkt in het Verenigd Koninkrijk sluit vannacht (vrijdagavond), waardoor er haast geboden is. De 22-jarige voetballer is momenteel met het vliegtuig onderweg naar Schotland om zijn tijdelijke transfer af te ronden. Vorig seizoen werd Kasanwirjo ook al verhuurd door Feyenoord. Destijds kwam hij uit voor Rapid Wien.

