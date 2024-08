Fortuna Sittard koploper na simpele zege op armetierig Almere City

Middels een 3-0 thuisoverwinning op Almere City mag Fortuna Sittard zich voor even koploper van de Eredivisie noemen. De thuisploeg had niets te duchten van de gasten uit Almere. Pas na rust wist Fortuna echt afstand te nemen van de elf van Hedwiges Maduro die vooral aanvallend totaal geen deuk in een pakje boter wisten te schoppen.

Het was zoeken voor beide teams in de eerste 20 minuten van het duel. De warmte van afgelopen week leek nog wat in de benen te zitten. Rodrigo Guth was de eerste die het stadion deed verschieten. Een bal die uit een Fortuna-corner plots voor zijn voeten viel werd door de Braziliaanse verdediger hard en hoog overschoten. Het was wel het gif wat het duel nodig had, want niet lang erna waren het de manschappen van Danny Buijs die op voorsprong kwamen. Het was middenvelder Alen Halilovic die zijn transferwens luider deed klinken met zijn tweede doelpunt in dit nog jonge Eredivisieseizoen.

Artikel gaat verder onder video

Almere kon in de achtervolging en moest dat doen zonder aanvalsleider en aanvoerder Thomas Robinet die al na 10 minuten gespeeld te hebben het veld geblesseerd moest verlaten. Zijn vervanger en debutant Emanuel Poku (broertje van AZ-speler Ernest Poku) wist het aanvalsspel van Almere niet dreigender te maken en bij rust had Almere een schamele poging op het Fortunese doel ondernomen. Fortuna was eveneens weinig gevaarlijk geweest, maar het wist wel doeltreffend te zijn. Het had de voorsprong via buitenspeler Kristoffer Peterson nog uit kunnen breiden, maar zijn diagonale poging werd net op tijd door Almere-verdediger Joey Jacobs geblokt.

De voorsprong gaf Fortuna in het begin van de tweede helft vleugels. Andermaal Guth, Ryan Fasso en Makan Aïko lieten Nordin Bakker tot het uiterste gaan, maar de doelman van Almere bleek een heuse sta-in-de-weg. Sherel Floranus deed ook een verdedigende duit in het zakje toen het een inzet van Fortuna-spits Aïko van de lijn wist te halen. De 2-0 hing in de lucht toen plots Mathijs Branderhorst in het Fortuna-doel gestrekt moest. Een inzet van Stije Resink werd van richting veranderd wat bijna zorgde voor een onverwacht Almeers doelpunt. Het doelpunt viel uiteindelijk wel voor Fortuna.

Toen de meeste pressie leek verdwenen was het Kristoffer Peterson die met nog 20 minuten op de klok de missie van Almere nog onmogelijker maakte. Een voorzet viel pardoes achter Bakker in het net. Almere gaf zich gewonnen en de 3-0 kort na de 2-0 was daarvan het bewijs. Josip Mitrovic mocht zijn eerste Eredivisietreffer aantekenen wat uiteindelijk ook de einduitslag van dit duel betekende, ondanks kansjes voor Hamdi Akujobi en invaller Poku namens Almere City.

Met het volle pond uit twee duels en geen tegengoals is Fortuna voor nu de koploper van de Eredivisie. Almere vindt zich juist aan de andere zijde van de ranglijst. Met pas twee speelrondes in de benen is dat geen ramp, maar Almere-coach Hedwiges Maduro zal zich wel achter de oren krabben hoe het in de komende speelrondes doelpunten moet gaan maken. Met PSV als eerstvolgende tegenstander wordt dat een helse klus. Danny Buijs, de Fortuna-trainer, bevindt zich met zijn manschappen in een zetel en werkt in de komende twee weken lekker toe naar het thuisduel tegen NEC. Komend weekend zou Ajax-uit wachten, maar dat duel is door de Europese verplichting van Ajax tot nader orde uitgesteld.

