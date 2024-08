Farioli pleit voor eerbetoon aan penaltyheld Pasveer: ‘Dat heeft hij heel serieus genomen’

Francesco Farioli is van mening dat een foto in de gangen van de Johan Cruijff ArenA verdient. De doelman keerde vijf strafschoppen in de reeks met 34 penalty’s en had zodoende een belangrijk aandeel in de overwinning van Ajax op Panathinaikos.

“Ik ben heel blij voor hem”, geeft Farioli aan bij Ziggo Sport wanneer hem wordt gevraagd of hij tevreden is met zijn keuze voor Pasveer als eerste doelman. “Hij verdiende een avond als deze.” De sluitpost groeide uit tot held aan Amsterdamse zijde met vijf gestopte penalty’s.

Vervolgens haalt Farioli een onderonsje aan dat hij voor het duel met de routinier had. “Er hangen hier allemaal foto’s in de gangen”, legt de Italiaan uit. “Ik zei tegen hem dat hij geen foto krijgt voor het houden van ‘de nul’. Toen gaf hij aan dat we dan maar wat anders moeten doen.”

“Ik denk dat hij dat heel serieus heeft genomen”, gaat de oefenmeester verder. “Vanavond heeft hij zeker een mooie foto hier in de hallen verdiend.”

