Freek Jansen zoomt in op Ajacied: 'Als je ziet wat hij doet, slaat dat helemaal nergens op'

Freek Jansen heeft met verbazing gekeken naar de verdedigende kwaliteiten van Ajax-speler bij de late tegentreffer van de Amsterdammers op bezoek bij NAC Breda. De journalist zag de Deen afgetroefd worden in de lucht door Jan van den Bergh en Gaaei maakte daarbij geen goede indruk.

In een liveshow van Voetbal International, waarin teruggeblikt wordt op de nederlaag van Ajax in Breda en vooruitgekeken wordt naar de clash tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax, haalt Jansen het moment van de 21-jarige voetballer aan: "Als je ziet wat Gaaei doet bij die tweede goal, slaat dat gewoon helemaal nergens op. Ik kreeg beelden doorgestuurd en daarin werd alleen maar op hem gelet, dat was wel heel simpel, heel slecht", oordeelt Jansen.

De journalist merkt op dat het niet voor het eerst is dat de Deen in defensief opzicht steken laat vallen: "Aanvallend heeft Gaaei wel zijn waarde, maar het is wel een repeterend verhaal", vindt hij, waarna collega Pieter Zwart aanstipt dat de Deense vleugelverdediger er bij de eerste treffer van NAC Breda ook niet goed uitzag. Volgens Jansen moet er echter niet alleen naar Gaaei gewezen worden, want hij vindt het ook een 'miskleun' van trainer Francesco Farioli om zijn opstelling op de kop te gooien.

Farioli staat achter zijn keuzes en noemt één tegenvallende Ajax-speler bij naam

"Begin in ieder geval met een sterk middenveld, een sterke opstelling", adviseert Jansen de trainer van de Amsterdammers. "Geef dan even gas, drie kwartier. Iedereen kan echt wel drie kwartier spelen. Je kan vijf keer wisselen, dus dan ben ik meer voorstander van: met een betere opstelling beginnen en op tijd naar de kant halen, dan het passen en het meten. Het doet mij heel veel denken aan Roger Schmidt bij PSV. Het ging daar te veel naar data als doel in plaats van data als middel", weet de hoofdredacteur van VI zich nog te herinneren.

