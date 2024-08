Farioli staat achter zijn keuzes en noemt één tegenvallende Ajax-speler bij naam

Francesco Farioli staat nog altijd achter de keuzes die hij heeft gemaakt voor de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax. De trainer verving liefst acht basisspelers ten opzichte van de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Panathinaikos.

Farioli herhaalt in het interview met ESPN wat hij eerder al benadrukte tegenover journalist Mike Verweij. “Ik start altijd met de beste elf spelers. We moeten de emoties soms opzijzetten. Als ik een beslissing neem doe ik dat altijd met de juiste intenties voor de club en het team”, zegt Farioli na de 2-1 nederlaag tegen NAC. “Ik probeer altijd te kijken waar we vandaan komen en waar we heen willen met dit team en baseer daar mijn keuzes op.”

Artikel gaat verder onder video

“Vorig seizoen was het op fysiek vlak een slecht seizoen”, weet de Italiaan. “We moeten nu zuinig zijn met onze belangrijke spelers. Ik geloof dat de kracht van dit team in het collectief van de selectie zit. Als ik nu twee uur terug zou kunnen in de tijd, zou ik nog steeds hetzelfde team kiezen.” Aan het eind van het interview krijgt Farioli de vraag of hij met terugwerkende kracht echt niks anders zou doen. “Zoals ik zei: nee. Ik zou hetzelfde doen, want ik vond dit de beste opstelling voor vandaag.”

Kritiek op Anton Gaaei

Farioli staat in het interview ook stil bij de rol van Anton Gaaei bij de 2-1 van Jan Van den Bergh. De rechtsback kon de rake kopbal niet voorkomen. “Bij de laatste goal moet ik het nog even goed bekeken. Ik denk dat Anton Gaaei bij hem had moeten blijven. Maar we praten niet over één speler, we hadden daar als team beter moeten staan om dit te voorkomen. We stonden daar niet met de juiste houding, we waren niet scherp genoeg bij zo’n belangrijk moment in de wedstrijd.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Gedrag van Steven Bergwijn tegen NAC irriteert Ajax-fans: ‘Dat doe je tóch niet’

Terwijl Steven Bergwijn op de bank zat bij Ajax tegen NAC Breda was hij het middelpunt van kritiek.