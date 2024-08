Verbijstering om ‘amateuristisch’ moment bij Ajax: ‘Dit is echt onbegrijpelijk, ongelooflijk!’

Kees Kwakman heeft geen goed woord over voor de wijze waarop Ajax zondagmiddag verdedigde bij het winnende doelpunt van NAC Breda (2-1). Jan van den Bergh gidste de promovendus in de blessuretijd naar de winst, door raak te koppen in de rug van .

“Ze hebben bij Ajax vorig seizoen duidelijk niet naar wedstrijden van NAC Breda gekeken”, reageert Kwakman na afloop vol verbijstering bij ESPN. “Want als je één iemand bij NAC niet vrij moet laten bij spelhervattingen, dan is het Van den Bergh. Dit is echt onbegrijpelijk. Als je ziet hoe het er bij die goal aan toegaat bij Ajax…”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans wijzen massaal dezelfde zondebok aan: ‘Laten we snel afscheid nemen’

Kwakman duidt de situatie bij de 2-1 van NAC: “Mannsverk staat eerst bij Van den Bergh. Die geeft hem op het allerlaatste moment over aan Gaaei. Gaaei komt aanlopen en zegt: ik pak hem wel. Nou, hij pakt hem dus eigenlijk niet. En hij kopt hem erin!”

“Dit is de laatste minuut en dan verdedig je de beste kopper van NAC op deze manier…”, vervolgt de analist. “Echt amateuristisch, ongelooflijk!”, aldus Kwakman.

Klik op de tekst in het bericht hieronder (dus niet op de screen zelf) om doorgeleid te worden naar de video van de 2-1.