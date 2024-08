Griekse media waarschuwen Ajax en Farioli voor grote veranderingen in Amsterdam

Griekse media verwachten dat er donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA een ander Panathinaikos op het veld staat dan een week geleden in Athene. Volgens de journalisten die Panathinaikos volgen is trainer Diego Alonso van plan de boel om te gooien in Amsterdam, waar Ajax op zijn hoede voor moet zijn.

Het Griekse medium SportDay weet donderdagochtend te melden dat Panathinaikos op een andere manier tevoorschijn zal komen in de Johan Cruijff ArenA dan een week geleden op eigen veld, toen Ajax door een doelpunt van Steven Berghuis met 0-1 te sterk bleek: "Trainer Diego Alonso is van plan om enkele grote wijzigingen door te voeren. Niet alleen in zijn opstelling, maar ook in de houding van zijn spelers. Panathinaikos gaat strijden, risico nemen en hoog op het veld nog meer druk zetten", valt er te lezen.

Het nieuwe strijdplan zou betekenen dat er voor Ajax ook meer speelruimte komt op de helft van de tegenstander. De Griekse krant Ta Nea vindt dat Panathinaikos van zich af moet bijten in de Johan Cruijff ArenA en de aanval moet gaan zoeken: "In het heenduel creëerden ze geen grote kansen, maar ze gaven ook weinig weg. Ze moeten productiever worden, want als eerste scoren in de Johan Cruijff Arena is de enige manier waarop de Nederlanders voor het blok gezet kunnen worden", is de conclusie.

