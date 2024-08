Ajax – Panathinaikos op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

Ajax neemt het donderdagavond 15 augustus in eigen huis op tegen het Griekse Panathinaikos in de return van de derde voorronde van de Europa League. In Athene waren de Amsterdammers met 0-1 te sterk dankzij een doelpunt van Steven Berghuis. De terugwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kun je Ajax – Panathinaikos kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Ajax – Panathinaikos?

Ajax en Panathinaikos trappen het duel donderdagavond om 20.15 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Het duel in Amsterdam staat onder leiding van de Engelse Chris Kavanagh. Hij wordt bijgestaan door Lee Betts en James Mainwaring, terwijl Sam Barrott als vierde official opereert. De videoscheidsrechter is de eveneens Engelse Peter Bankes. Hij wordt geassisteerd door Nick Hopton.

Op welke zender is Ajax – Panathinaikos te zien?

De wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos is live te zien op Ziggo Sport. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Ajax en Panathinaikos te zien.

Hoe kijk je Ajax – Panathinaikos als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.