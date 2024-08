Hans Kraay kijkt ondanks excuses met complete verbazing naar Jordan Teze

Hans Kraay junior had niet van verwacht dat hij aan werkweigering zou doen. De verdediger van PSV besloot deze week dat hij niet wilde spelen tegen RKC Waalwijk vanwege alle transferperikelen, maar is op die beslissing terugkomen. Verstandig van de verdediger, vindt Kraay, die het een zeer slechte actie vond van de rechtsachter van PSV. Hij zou er als trainer niet erg happig op zijn om akkoord te gaan met een excuus.

In het programma Voetbal op Vrijdag laat de analist van ESPN zijn licht schijnen over de ophef die is ontstaan rondom Teze. De rechtsback van PSV heeft de analist teleurgesteld: "Ik had absoluut niet verwacht dat Teze zich gek zou laten maken door zaakwaarnemers. Hele verkeerde zaakwaarnemers die er op aansturen om werk te weigeren. Ik vind het heel slechtJe kunt ook weg willen na keihard te trainen en gewoon te spelen", vindt Kraay.

LEES OOK: Jordan Teze biedt excuses aan en komt terug op rigoureuze beslissing

De analist is blij dat de rechtsachter, die in de concrete belangstelling van AS Monaco staat, is teruggekomen op zijn beslissing. Het jeugdproduct heeft zijn excuses aangeboden aan onder meer Peter Bosz, die volgens Kraay terecht verbolgen was over de actie van een van zijn basisspelers: "Dat is volledig terecht", vindt Kraay, die wel denkt dat het Teze helpt dat PSV momenteel veel verdedigers moet missen: "Het is makkelijker om dat te accepteren, aangezien ze anderhalve verdediger hebben. Dan ga je makkelijker akkoord met een excuus. Ik zou er zelf niet heel erg happig op zijn", geeft Kraay toe. "Hij laat zich gek maken."

