Ibrahim Osman: 'Ik wist dat hij hier speelde, dat was het eerste wat in mij opkwam'

is donderdag gepresenteerd als nieuwe speler van Feyenoord en heeft vervolgens direct de clubkanalen van de Rotterdammers te woord gestaan. De vleugelaanvaller uit Ghana geeft toe dat hij direct aan Robin van Persie moest denken toen een eventuele stap naar Feyenoord ter sprake kwam.

Osman, die door de Rotterdamse club voor een seizoen gehuurd wordt van het Engelse Brighton & Hove Albion, krijgt in gesprek met FeyenoordTV de vraag of hij al iets wist van de club voordat hij een contract ondertekende in De Kuip: "Ik wist dat Robin van Persie hier speelde", reageert de nieuwste Feyenoord-aanwinst vervolgens: Dat was het eerste wat in mij opkwam toen Feyenoord ter sprake kwam."

Osman zal Van Persie dit seizoen gaan tegenkomen als trainer van SC Heerenveen, maar voorlopig moet de Ghanees nog vanaf de zijkant toekijken. Osman is namelijk nog in afwachting van zijn werkvergunning. Feyenoord meldt dat de aanvaller daardoor 'voorlopig nog niet inzetbaar' is, maar de negentienjarige voetballer kan zelf niet wachten om zijn eerste minuten te gaan maken in het rood-wit van Feyenoord.

"Bij Feyenoord krijgen jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen. Voor mijn ontwikkeling is het goed om hier te spelen en facetten van mijn spel te verbeteren. En ik wil met mijn kwaliteiten het team helpen om mooie dingen te bereiken in de Eredivisie en in Europa", besluit de aanvaller.

