Jack van Gelder staat onder druk en krijgt pijnlijke bijnaam: opvallende opvolger genoemd

Mediadeskundige Victor Vlam denkt dat het een goed idee is om Valentijn Driessen de plek van Jack van Gelder bij het televisieprogramma De Oranjezondag te laten overnemen, zo stelt hij in zijn podcast De Communicado's. Vlam vindt dat Van Gelder een milde versie van zichzelf laat zien op televisie.

Vlam, onlangs zelf ook te gast in het programma van Hélène Hendriks, vindt dat de voormalig voetbalcommentator zich anders heeft opgesteld aan tafel: “Hij is soms wat mild en dat was hij niet in de editie van De Oranjezomer die werd uitgezonden in mei en wel in deze editie. Net zoals je Geert Milders hebt, heb je Jack van Milder", zegt Vlam vervolgens gekscherend. Als Vlam de optredens van Van Gelder vergelijkt met die van Johan Derksen in het programma Vandaag Inside, mist hij wat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hélène Hendriks houdt het niet meer na bizarre uitspraken van Driessen

Jack is leuk als hij boos en geïrriteerd is, net zoals Johan Derksen", vindt Vlam, die dan ook denkt dat het goed is om de voormalig commentator van de NOS te laten vervangen. Valentijn Driessen is in de ogen van de mediadeskundige een geschikte opvolger. De journalist van De Telegraaf schuift al regelmatig aan in het programma De Oranjezomer en Vandaag Inside en blijkt in de uitzendingen een kijkcijferkanon te zijn.

LEES OOK: ‘Kijkcijferkanon’ bezorgt Vandaag Inside enorme boost: ‘Dit is wel extra hoog’

“Mijn advies zou zijn om te gaan uitproberen of Valentijn Driessen misschien een leuke sidekick is. Hij is de best scorende VI-gast. Hij heeft ineens heel veel meer zelfvertrouwen, hij is meer aan het woord. Er worden meer grapjes met hem gemaakt. Hij heeft een groot contrast met Hélène. Hélène is vrolijk, hij is chagrijnig. Interessant al, die dynamiek", besluit Vlam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen haalt keihard uit naar Humberto Tan: ‘Zo ontzettend nep’

Johan Derksen is niet te spreken over het programma Humberto à Paris van Humberto Tan.