El Ahmadi is keihard: 'Dit soort dingen kunnen echt niet als je bij PSV speelt'

Karim El Ahmadi is totaal niet onder de indruk van de defensie van PSV. De formatie van coach Peter Bosz won zondagmiddag weliswaar met 1-3 op bezoek bij Heracles Almelo, maar de analist van ESPN is geschrokken van het niveau van de Eindhovense verdediging. Volgens El Ahmadi is de huidige achterhoede van PSV ‘niet veel beter’ dan die van de clubs onder in de Eredivisie.

Bosz had het in het afgelopen seizoen uitstekend voor elkaar met PSV. Niet alleen voorin, maar ook achterin. Zijn ploeg kreeg in de Eredivisie slechts 21 doelpunten om de oren. Dit seizoen moest PSV al tweemaal vissen in competitieverband en Feyenoord sloeg in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zelfs vier keer toe. Het is duidelijk dat de defensie van PSV versterking nodig heeft. El Ahmadi zag het zondag niet alleen in de aanloop naar de vroege openingstreffer van Heracles Almelo misgaan, toen Fredrik Oppegard een wilde overtreding maakte en daarmee een strafschop veroorzaakte.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘PSV hoopt op ‘handreiking’ van Liverpool inzake Van den Berg, Eindhovenaren schakelen wel door’

“De aanname van Flamingo… Ja, dit soort dingen kunnen echt niet als je bij PSV speelt”, zegt El Ahmadi zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN als een totaal mislukte aanname van de van FC Utrecht overgekomen verdediger in beeld komt. “Je helpt hiermee Heracles ook in de wedstrijd. Hier een breedtepass van Ledezma, ook weer heel slecht. PSV is gewoon te kwetsbaar. Ik denk dat ze verdedigend niet veel beter zijn dan wat we nu op de onderste plekken hebben”, zo is El Ahmadi hard voor de achterste linie van de ploeg van Bosz.

Volgens El Ahmadi heeft PSV op het middenveld genoeg spelers die het verschil kunnen maken en daarmee de defensieve problemen verbloemen, maar hoeft de club in de grote wedstrijden niet met de huidige achterste linie aan te komen zetten. “Natuurlijk hebben ze wel jongens als Schouten en Veerman die het verschil kunnen maken en Til die er in de tweede helft in kwam, maar verdedigend is dit gewoon… Nu verlies je de wedstrijd niet, maar als je straks tegen een grotere tegenstander speelt of in de Champions League, dan kun je niet met dit soort spelers aankomen zetten. Verdedigend was het gewoon heel zwak.”

LEES OOK: Opvallend moment van Jordan Teze op reservebank PSV: ‘Erger dan kroket eten in de rust’

Jan Joost van Gangelen komt nog even terug op de opmerking van El Ahmadi over de defensie van PSV in vergelijking met de onderste ploegen in de Eredivisie (momenteel NEC, Almere City, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en PEC Zwolle). El Ahmadi blijft bij zijn standpunt. “Als je ziet wat ze aan het doen zijn nu en ook in de Johan Cruijff Schaal… Dan vind ik dat heel slecht.” En dan raakt PSV ook nog Jordan Teze kwijt. De rechtsback staat op het punt te verkassen naar AS Monaco. Niet iedereen is te spreken over de kwaliteiten van Teze, maar El Ahmadi ziet een groot verschil met de verdedigers van PSV die in Almelo aan de aftrap verschenen. “Sommigen zeggen dat hij niet goed genoeg is, maar ik vind dat wel een speler die vooral verdedigend veel beter is dan wat we nu zien”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

Olivier Boscagli wil graag een transfer maken van PSV naar Brighton & Hove Albion.