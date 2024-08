‘PSV hoopt op ‘handreiking’ van Liverpool inzake Van den Berg, Eindhovenaren schakelen wel door’

PSV hoopt zich nog altijd te kunnen versterken met , weet het Eindhovens Dagblad. Daar is volgens de krant wel een handreiking van zijn huidige broodheer Liverpool voor nodig. De landskampioen heeft in ieder geval te kennen gegeven bij de Engelse topclub dat het doorschakelt.

Trainer Peter Bosz heeft bij PSV momenteel de nodige defensieve problemen. Zo vertrok André Ramalho al uit Eindhoven en staan ook Jordan Teze en Olivier Boscagli op de nominatie om te vertrekken bij de landskampioen. Tel daarbij de blessures van Sergiño Dest, Mauro Júnior en Armando Obispo op en dan is de spoeling aardig dun in de achterhoede van PSV.

LEES OOK: 'PSV-transfer Van den Berg nog altijd niet uitgesloten'

Artikel gaat verder onder video

Van den Berg werd door technisch directeur Earnest Stewart lange tijd gezien als een ideale kandidaat voor de opvolging van Ramalho. PSV hikt echter aan tegen de forse vraagprijs die Liverpool hanteert voor de 22-jarige Nederlander. Naar verluidt willen The Reds zo’n 20 tot 25 miljoen euro ontvangen voor de centrale verdediger. De houding van de nieuwe club van Arne Slot blijft star hierin, waardoor PSV heeft laten weten door te schakelen.

LEES OOK: ‘Stewart wil snel handelen voor opvolger Teze, naam oud-Ajacied zingt rond’

Toch is er in Eindhoven nog altijd hoop op de komst van Van den Berg. Slot nam de verdediger niet op in zijn selectie voor de wedstrijd tegen het gepromoveerde Ipswich Town (0-2 winst). “Dat betekent niet dat er iets is veranderd in zijn situatie in Engeland”, aldus Rik Elfrink. Er zal een handreiking van Liverpool aan te pas moeten komen om schot in de zaak te krijgen.

Van den Berg maakte in de zomer van 2019 de overstap naar Liverpool, waar hij momenteel een contract heeft tot medio 2026. De 22-jarige verdediger, die achtmaal in actie kwam voor Jong Oranje, wist nog niet definitief door te breken bij The Reds. De afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Preston North End, Schalke 04 en FSV Mainz. Van den Berg kan opnieuw aan de slag bij laatstgenoemde club. Mainz zou de verdediger opnieuw willen huren en claimt dat ook Van den Berg zelf daar voor openstaat. Ook Feyenoord zou wel oren hebben naar de diensten van de jonge verdediger.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV komt met 'heel kort antwoord' na bod uit Premier League op Boscagli

PSV hoeft niet lang na te denken, nadat een serieus bod op Olivier Boscagli binnenkomt.