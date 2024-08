Spaan plaatst vraagtekens bij keuze Farioli: 'Dat moet Dave Vos toch weten? Zeg het dan!'

Ajax-trainer Francesco Farioli had in zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen een basisplaats ingeruimd voor Dies Janse. De 18-jarige verdediger uit Goes speelt normaal gesproken in het hart van de defensie, maar fungeerde bij zijn officiële debuut in Ajax 1 als linksback. Henk Spaan is echter van mening dat Janse niet op die positie hoort te staan.

Farioli voerde in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen flink wat wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het uitduel met Panathinaikos van afgelopen donderdag. Een verrassing was dat niet, want de opstelling van Ajax lekte zaterdagavond al naar buiten. Dat Janse zijn officiële debuut zou gaan maken, was dus al bekend. Oók dat hij als linksback zou gaan starten. Opvallend, omdat Janse zijn wedstrijden bij Jong Ajax vorig seizoen als centrale verdediger speelde en hij ook bij de Onder 18 in het hart van de defensie stond.

Spaan vindt Janse geen linksback. “Dies Janse heb ik bij O17 weleens linksback zien spelen, maar sorry, dat is zijn plek niet. Dat moet Dave Vos toch weten? Zeg het dan!”, zo laat Spaan er geen misverstand over bestaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Dave Vos was in het afgelopen seizoen trainer van Jong Ajax en deed twaalf keer een beroep op Janse, die in al zijn wedstrijden voor het beloftenteam stond geposteerd als centrale verdediger. Farioli besloot dus anders, hoogstwaarschijnlijk om het centrale duo Josip Sutalo en Youri Baas niet uit elkaar te hoeven halen. Baas is een opvallende speler in de eerste weken van dit seizoen, terwijl Sutalo met steeds meer zelfvertrouwen lijkt te spelen.

Kritiek op viertal Ajax-spelers

Spaan is overigens hard in zijn oordeel na de ontmoeting tussen Ajax en sc Heerenveen. Branco van den Boomen, Chuba Akpom, Kristian Hlynsson (de maker van de enige treffer) én Jordan Henderson moeten het allemaal ontgelden. “De wissel na rust was logisch. Een paar keer verloor Branco de bal, één keer zelfs door hem blind weg te geven over de zijlijn”, zo schrijft Spaan over Van den Boomen. “Ertegenover stond de voorassist op Godts bij het eerste (en enige, red.) doelpunt. Het was niet genoeg. Akpoms artistieke inbreng bestond uit het creëren van een diep verlangen naar Brian Brobbey. Hlynsson op 10 haalde het verdedigend niet bij Fitz-Jim, die tegen de Grieken meer ballen veroverde dan verwacht. Zet Hlynsson onder druk en de paniek is nabij.”

Henderson begon evenals wel meer basisspelers in de uitwedstrijd tegen Panathinaikos zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA op de bank. De Engelsman kwam in de tweede helft nog wel binnen de lijnen, maar maakte een teleurstellende indruk op Spaan. “Henderson demonstreerde opnieuw dat hij een geboren ‘dienende speler’ is. Zijn passes waren schrikbarend”, zo klinkt het.

