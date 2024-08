Joshua Zirkzee verrast iedereen met uitspraak van eigen naam

Het Engelse voetbalpubliek maakte vorige week vrijdag kennis met , toen de spits van Manchester United een laat en beslissend doelpunt maakte tegen Fulham (1-0). De Britse commentatoren spraken zijn naam op z'n Engels uit, maar dat lijkt Zirkzee weinig uit te maken.

Op verzoek van de Britse zender TNT Sports hebben diverse Premier League-spelers en -trainers laten weten hoe hun naam in de originele taal uitgesproken dient te worden. Zo komt ook Arne Slot voor de camera, terwijl hij zijn naam in het Nederlands uitspreekt.

Artikel gaat verder onder video

Zirkzee kiest echter voor de Engelse uitspraak. Opvallend is verder dat Manchester City-spits Erling Braut Haaland zijn eigen naam ook 'verkeerd' uitspreekt. Een aantal jaar geleden liet hij weten hoe zijn naam in het Noors uitgesproken dient te worden, maar nu hanteert hij een andere uitspraak, met een G-klank in plaats van de H.

In de video is ook Yukinari Sugawara te zien. De Japanse rechtsback verruilde AZ deze zomer voor Southampton. In de eerste wedstrijd van het seizoen, uit tegen Newcastle United (1-0 nederlaag), werd hij in de pauze gewisseld.