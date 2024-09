Marciano Vink heeft keiharde boodschap voor Sherida Spitse

doet er goed aan om te stoppen als profvoetballer, denkt Marciano Vink. De routinier van de Ajax Vrouwen speculeerde zaterdag over een transfer, na de 6-1 nederlaag tegen FC Twente in de strijd om de Supercup, maar kan volgens Vink beter verder gaan als trainer.

Spitse beklaagde zich na de pijnlijke nederlaag over het gebrek aan ervaring bij Ajax. De 34-jarige middenvelder noemde zichzelf de enige ervaren speler. "We kunnen het niet alleen maar doen met jonge meiden", zei ze tegen ESPN. "De jonge meiden moeten het juist leren van de ervaren speelsters en daar hebben we er te weinig van." Ze zette openlijk haar vraagtekens bij de topsportmentaliteit van haar jongere ploeggenoten.

Volgens Vink is het tijd dat Spitse ook in de spiegel kijkt. “Weet je wat zij gewoon moet doen? Zij moet gewoon stoppen en trainster worden. Dat meen ik oprecht. Zij kan het niet meer belopen, dat vind ik echt”, zegt de analist bij De Eretribune. “Er spelen nu een heleboel jonge meiden. Die spelen hartstikke goed met elkaar bij Oranje Onder-18 en Onder-19 en verloren de EK-finale (met de Onder-19, red.) nipt van Spanje.”

“Op een gegeven moment ben je de oudste van de klas”, vervolgt Vink over Spitse. “Dan moet je zelf ook een conclusie trekken. Dan kan je wel voor de camera roepen dat het allemaal jong is, maar Twente loopt bij je weg. Heb je gezien hoe er verdedigd werd? En hoe zij (Spitse, red.) ook erbij liep?”

Volgens de voormalig voetballer van Ajax is Spitse meer dan geschikt om als trainer aan de slag te gaan. “Zij heeft verstand van voetbal, dat hebben we ook gezien toen ze bij Goedemorgen Eredivisie zat. In haar schuilt meer een trainster dan een rol als aanvoerster nu. In alles wat ik van haar zie is zij echt een coach.”

