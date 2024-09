Oorwassing komt hard aan bij Ajax: sterspeler speculeert hardop over vertrek

De forse nederlaag die de vrouwen van Ajax zaterdag hebben moeten slikken in de strijd om de Super Cup tegen FC Twente - dat met liefst 6-1 te sterk was - komt hard aan bij aanvoerder . De 34-jarige middenvelder speculeert in gesprek met het Algemeen Dagblad zelfs hardop over een vertrek uit Amsterdam.

Spitse zag deze zomer belangrijke krachten als Chasity Grant, Ashleigh Weerden en Romée Leuchter vertrekken uit Amsterdam. Bovendien werd succestrainer Suzanne Bakker, die Ajax als eerste Nederlandse club ooit naar de knock-outfase van de Champions League loodste, vervangen door Hesterine de Reus.

"Wat wil je als Ajax? Ontwikkelen van jeugd? Leren?", vraagt Spitse zich af. "Ik hoef niet alleen maar te leren, ik wil ook winnen. Met het eerste word je afgerekend op winnen, kampioen worden, Champions League spelen. Ligt dat dan naast elkaar? Dat weet ik niet. We hebben nog een paar dagen, maar ik denk niet dat er nog veel bijkomt dus hier moeten we het mee doen", toont de recordinternational van Oranje zich pessimistisch over de kans dat het team nog aanzienlijk versterkt gaat worden.

Hoewel Spitse niet expliciet uitspreekt te willen vertrekken, geeft ze wel eerlijk toe dat een buitenlands avontuur nog altijd in haar achterhoofd speelt. "Ik verlaat Ajax niet zomaar, maar ik moet het wel leuk blijven vinden. Dat is het belangrijkst. Ik vind het mooi en een uitdaging de meiden beter te maken met mijn ervaring, maar ik wil zelf ook nog beter worden. Dan zit je te wikken en te wegen, wat wil ik? Maar Ajax is ook mijn club dus dat maakt het lastig. Het is complex, ook met mijn kids. Ik wil winnen en presteren. Dat heeft soms tijd nodig, maar ik ben niet zo geduldig. Daphne Koster weet hoe ik erin sta", verwijst Spitse naar de manager vrouwenvoetbal van Ajax.

